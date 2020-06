Facebook

Die Bilder werden uns lange nicht loslassen: vermummte Ärzte und Krankenschwestern, die um das Leben ihrer Patienten kämpfen. Oft vergebens, oft bis zur Erschöpfung, immer mit vollem Einsatz. Es sind zum Glück keine Bilder aus steirischen Spitälern. Die Pandemie wütet bei uns nicht derart stark wie in anderen Regionen auf der Welt.

Doch es zeigt sich hier und überall: In all ihrer Düsternis werfen Krisen wie diese ein Licht auf die oft überlebenswichtige Arbeit, die in Krankenhäusern geleistet wird.