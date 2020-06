Facebook

Die meisten Menschen würden in einer bestimmten Gesellschaftsschicht leben und kämen mit anderen Schichten wenig bis gar nicht in Berührung. In der Politik sei es hingegen wie bei einem Cocktail, die Welten vermischten sich und Politiker könnten von oben nach unten die Gesellschaftsschichten durchpflügen. Und die notwendigen Lehren daraus ziehen. So beschrieb in den 1990-er-Jahren der damalige Kärntner Landeshauptmann Christof Zernatto „die Faszination Politik“. Das Hineintauchen in den Lebenswelten-Cocktail ist es auch, was den Journalisten-Beruf so interessant macht. Ein paar Blitzlichter aus unserem gestrigen Redaktionstag in Klagenfurt.