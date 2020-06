Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fraglich ist aber, ob sich der Tiroler Luder-Sager-Landesrat den Preis, der ihm jetzt vom Frauennetzwerk Medien übergeben wird, nicht auch mit anderen teilen sollte. Verliehen wird der Preis jedes Jahr an einen Mann des öffentlichen Lebens, der Frauen abwertet. Dem Tiroler Luder-Sager raten die Preisverleiherinnen, eine Nachschulung in respektvollem Umgang mit Frauen zu machen.

Wo aber soll er sie absolvieren? Feministinnen und Kabarettisten raten nun Parteien, Schulungen für Sexisten anzubieten. Möglicher Titel: „Wie beherrsche ich mich gegenüber kritischen Frauen und warum es falsch ist, Proteste gegen Luder & Co-Sager für überzogen zu halten und zu denken: Arme Luder-Männer. Muss ein Landesrat deshalb sofort an den Pranger gestellt werden?“

Ja, er muss, weil rosa Handtascherl-Preise allein nicht reichen. Und weil, wie zumindest die türkise Verfassungsministerin betonte, Gewalt gegen Frauen sehr oft bei Worten beginnt. Womit sie jene klaren Worte fand, zu denen sich die Frauenministerin bislang nicht durchringen konnte. Warum? Weil Frauensolidarität an Parteigrenzen endet? Aber ja, und oft endet sie auch an koalitionären Notwendigkeiten. Wie meinte die Tiroler Grün-Landesrätin Felipe nach der Einigung mit der ÖVP? In ihrer feministischen Grundhaltung gehe es auch um Versöhnlichkeit, nicht immer nur um Auge um Aug.

Der Applaus vieler ist ihr da sicher. Die grüne Frauensprecherin hat allerdings Auge um Auge gekontert, dass in ihrer feministischen Grundhaltung es nicht um Versöhnung mit Sexisten gehe, sondern um das Aufbrechen von patriarchalen Strukturen.

Der Luder-Sager führt zum Zwist unter grünen Feministinnen? Diesen Gefallen sollte keine Frau den Sexisten dieses Landes machen.