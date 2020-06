Facebook

Die Devise ist: Autos raus aus der Grazer Innenstadt © Juergen Fuchs

Jetzt kommt wirklich Bewegung in die Verkehrspolitik der größten Stadt des Steirer-Landes. Was sich bis vor Kurzem wohl kein Politiker zu sagen traute, wird nun offensiv geplant: eine autofreie Grazer Innenstadt.



Das klingt aufs Erste radikaler, als es sein wird. Natürlich werden am Ring, am Kai und in der bald neuen breiten Neutorgasse weiterhin Pkw fahren. Aber in der Kaiserfeldgasse mit ihrer herrlichen Allee? In der schmalen Raubergasse hinterm Joanneum? In der „kleinen“ Neutorgasse mit den Arkaden? Hoffentlich bald nicht mehr.