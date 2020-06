Facebook

Am Autospiegel baumelnd, als textiler Christophorus-Ersatz, hat sie sich eigentlich ganz gut gemacht. Da hatte sie fast was anmutig Lässiges. Auch um den Hals hängend wirkte die Maske nicht unhübsch. Da und dort unterstrich sie sogar Profession und Autorität, wie der versetzte Gesichtsschutz bei hochgeschossenen Chirurgen oder die umgehängte, kompetenzverstärkende Brille bei edlen Handwerkern. Wir hatten uns an den Anblick gewöhnt und an das Tragen auch. Auch dafür gab es neue Wörter, und nicht alle waren politisch korrekt. Wir müssten jetzt kulturell ein wenig fremdeln, hatte es zu Beginn geheißen, wir müssten uns jetzt ein bissl asiatisieren oder südkoreanisieren. Es reichte freilich auch die Erinnerung an die Cowboy-Phase im Fasching, um biografische Anknüpfungen zu finden. Manche, die Verwegenen, die Immer-noch-Cowboys, verwendeten denn auch dunkle dreieckige Stofftücher.