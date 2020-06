Notizen einer Tochter"Bist du eigentlich von mir?“"

Facebook

Zu meinem 70. Geburtstag bekam ich ein wunderschönes Geschenk. Meine Kinder schrieben für mich ein Buch mit dem Titel „Notizen deiner Kinder“. Hier die (gekürzten) Zeilen meiner jüngsten Tochter: Zwischen meinem Vater und mir gibt es einen immer wiederkehrenden Dialog. Dieser beginnt üblicherweise damit, dass er mich bewundernd ansieht und mit einem Schmunzeln fragt: „Bist du eigentlich von mir?“ Während bei anderen Kindern womöglich die Alarmglocken schrillen würden, bin ich mir allein wegen der Tatsache, dass er diese Frage so gelassen ausspricht, meiner genetischen Herkunft sicher: Ja, das muss mein Vater sein.



Weshalb dies von meinem Erzeuger angezweifelt wird, liegt daran, dass Ähnlichkeiten zwischen uns eher Mangelware sind. Immer wieder versuchen wir mit vereinten Kräften auf gemeinsame Interessen oder zumindest ähnliche äußere Merkmale zu kommen. Während Klemens das Gesicht meines Vaters haben soll, Dominik als Deutsch- und Turnlehrer in seine Fußstapfen tritt, er mit Benedikt hitzig über Politik diskutiert, Jakobs Begeisterung für den Fußball teilt, er ungefähr so viel von Ordnung hält wie Nikolaus, er wie Anna redefreudig ist und in seiner Erziehung so liebevoll und geduldig war, wie Antonia es jetzt ist, erweist sich die Suche nach Gemeinsamkeiten mit mir als mühsamer.



Er kann weder mit meiner Begeisterung für Tiere oder Medizin etwas anfangen noch versteht er meine Strebsamkeit und scheitert regelmäßig mit seiner Aufforderung, ich solle nicht so perfektionistisch sein.

In einer Sache leiden wir jedoch gemeinsam: an Problemen des Gastrointestinaltrakts. Praktisch jedes Telefonat beginnt mit dem Wortwechsel: „Wie geht’s dir?“ – „Danke, geht eh, und dir?“ – „Ja, auch, der Magen halt.“



An einer so starken Verbindung zwischen Tochter und Vater, wie wir sie haben, sieht man allerdings, dass es vollkommen egal ist, wie sehr man einander ähnelt. Mein Vater muss meine Begeisterung für Kolikoperationen nicht verstehen und auch nicht teilen. Es ist mehr als genug, dass er mich so sehr liebt wie ich ihn.