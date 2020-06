Facebook

Ernesto Guevara, der Che, hat heute Geburtstag. Zweiundneunzig wäre der Berufsrevolutionär heute geworden, hätte ihn nicht 1967 ein bolivianischer Offizier ermordet. Ich schloss erst post mortem Bekanntschaft mit Che. In den ersten Studienjahren gab es zwei Kultbücher, die man lesen oder wenigstens besitzen musste: das Tibetanische Totenbuch und das Bolivianische Tagebuch.

Letzteres stammte von Che Guevara, ich habe es gelesen. Dazu kam noch das berühmte Halbporträt des Che (= Kumpel), das Alberto Korda bei einer Parade 1960 fotografiert hatte. Guevara trägt darauf eine Glattlederjacke, zotteliges Haar, eine Pullman-Mütze und hat den Blick seherisch in ferne Höhen gerichtet.



Wikipedia hält es übrigens für das meistreproduzierte Porträtfoto der Geschichte. Korda bekam kaum Tantiemen dafür und starb 2001 in Paris.

Der bis heute kultisch verehrte Che war eigentlich eine tragische Figur. Als Sohn reicher Eltern beschäftigte sich der Argentinier bald mit den sozialen Missständen Lateinamerikas. Nach der erfolgreichen Revolution in Kuba dilettierte er kurz als Politiker, bis ihm der Gedanke kam, den Aufstand der Entrechteten und Geknechteten zu exportieren.

Seinem Compagnero Fidel Castro war das recht, erwies sich Guevara doch als Polit-Chaot.



Doch Che scheiterte auf der ganzen Linie. In Angola und im Kongo an der Disziplinlosigkeit der Revolutionäre. Und in Bolivien wollten die Kleinbauern partout nicht ihre Pflugscharen zu Schwertern umschmieden.

Nach seinem Tod entstand ein Riesengeschäft mit Che Guevara: Castro erhob den nun ungefährlichen Konkurrenten zum Staatsheiligen. Mit Che-Postern, T-Shirts, Che-Pesos etc. wurden Millionen verdient.

Dabei wollte Guevara einst das Geld abschaffen. Ein Treppenwitz der Geschichte.