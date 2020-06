Facebook

Er hat aufgeholt, der morgige Vatertag. Er wird zwar noch nicht bei allen so groß gefeiert wie der Muttertag, aber immerhin wird auch für Väter gebacken und gebastelt. Und in Kindergärten kaum mehr wie früher erklärt, dass für den Vatertag nichts gebastelt wird, weil „es bei vielen keinen Vater gibt“. Aber was heißt das schon. Meist nur, dass er nicht mit dem Kind lebt, ein „Jedes-zweite-Wochenende-Papa“, der nach Trennungen oft auch noch um diese Zeit kämpfen muss. Und es gibt jene, die zwar mit ihren Kindern leben, mehr Zeit mit ihnen verbringen möchten und darüber klagen, dass zu wenig für Väter gemacht werde, aber dann geklagt werde, wenn sie zu wenig präsent seien.

Kindergartenpädagoginnen sind sich ja mit Erziehungs-

wissenschaftern in einer Frage einig: Dass die Frage, wie viel Vater ein Kind braucht, zu lange völlig vernachlässigt wurde. Im Gegensatz zur heiß umstrittenen Uralt-Frage, wie viel Mutter ein Kind braucht oder ab welchem Alter es Kindern wie viele Stunden zumutbar ist, mit weniger Mutter auszukommen.

Pädagoginnen wissen schon deshalb ein Lied davon zu singen, weil sie nahezu keine Männer (mehr) an ihrer Seite haben. Vor vier Jahrzehnten waren noch knapp 50 Prozent der Volksschullehrer männlich, heute weniger als zehn, in Kindergärten noch weniger. Kinder würden daraus schließen, warnen Erziehungsexperten, dass nur Frauen, aber nicht Männer und Väter für sie zuständig seien. Und im Gegensatz zu Mädchen, die ihr Identifikationsobjekt immer vor sich hätten, würde es Buben fehlen. Was Männer und Frauen trotzdem eint? Erziehungswissenschafter Josef Christian Aigner hat es als Therapeut immer wieder festgestellt. Da gebe es, konstatiert er, eine enorme Vatersehnsucht.

Selbst bei jenen, die mit Vater aufgewachsen sind ...