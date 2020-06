Facebook

­Es war ein Versuch, an vorher anzuknüpfen, ganz wie früher ein ausverkauftes Konzert im Großen Saal des Wiener Musikvereins zu besuchen. Wer keine Karte hat, stellte sich in den alten Zeiten vor das Gebäude und hoffte auf Ausfälle. Irgendwer ist immer krank, wo so viele Leute zusammenkommen.

­Viele? 100 Menschen dürfen derzeit in den Saal, der eigentlich 1700 Sitzplätze bietet, sagt eine gut gemeinte Verordnung. Die Karten wurden zuvor im Internet oder telefonisch verkauft, am Abend kann man sie nur noch abholen. „Keine Chance“, teilt die junge Dame hinter ihrem Mundschutz freundlich aber bestimmt mit. Selbst wenn einer der hundert Glücklichen krank sein sollte, ich könnte die Karte doch nicht haben, weil sie schon bezahlt sei.

­Wieder im Freien eilt mir ein Mann nach, dem tatsächlich seine Begleitung abhandengekommen war. Ob ich seine zweite Karte wolle? Geld und Billett wechseln den Besitzer, ich heiße jetzt Gröchenig. Der Name steht auf dem Ticket, um später zurückverfolgen zu können, wer wen angesteckt haben könnte. Stimmt nur leider nicht mehr in meinem Fall.