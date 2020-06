Facebook

Sprache: Das womöglich mächtigste Werkzeug, das die menschliche Spezies hat und von anderen Lebewesen unterscheidet: Allein: Auf ihren Gebrauch kommt es an. Die Beratungsstelle ZARA betont in der nun (wohl auf Zeit) aufgeflammten Diskussion um Rassismus, wie allgegenwärtig herabwürdigende Worte in Österreich in so vielen Alltagsbereichen sind.



Es ist nicht nur das Zudecken und abfällige Wegwischen: "Rassismus? Gibt es bei uns nicht!" Es ist das stete Durchsickern despektierlicher Worte in den Alltag. Diese fallen "so nebenbei" oder plakativ und gezielt.

Was mit Sticheleien beginnt, reicht bis zu Hasssprache, wie sie auch in der Politik Einzug fand. Was in fest zugesperrte Keller gehört, wurde salonfähig.