© AP

Es war nur eine Frage der Zeit, bis man vom Gipfel des Mount Everest per Livestream den Gipfelsieg übertragen kann. Und zwar superschnell via 5G-Netz. Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei und China Mobile haben mit der jüngsten 5G-Ersterschließung des höchsten Berges der Welt mit drei Basisstationen der Inszenierung der Natur die nächste Eskalationsstufe eröffnet: Showcast in 8848 Meter Höhe im Streamingformat. Was eigentlich der Wissenschaft und Neuvermessung dienen soll, wird Smartphone-Expeditionen befeuern: Everest-Gelfie (Gipfel-Selfie) für die Whatsapp-Gruppe, Tiktok vom Qomolangma, wie die Tibeter ihn nennen.