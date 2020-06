Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Klaus Eberhartinger verbinde ich neben seinem Lachen vor allem seine Disziplin. Wer sich in Königsklassen der Unterhaltung (große Konzertbühnen und Hauptabend-TV-Shows) so lange behaupten konnte bzw. kann, muss etlichen Widerständen trotzen. Und damit sind nicht Malaria, Dengue-Fieber, Typhus und Salmonellen gemeint, die auf das Konto seiner Leidenschaft für die Zweitheimat Kenia gingen.

Den Sieg bei der dritten Staffel von „Dancing Stars“ ertanzte er sich 2007 mit gebrochener Rippe und seiner „Verbalchoreografie“, wie er selbst süffisant anmerkte. Aufgeben kam nach dem Trainingsunfall nicht in Frage, in Profipartnerin Kelly Kainz hatte selbst der Klaus, den EAV-Partner Thomas Spitzer liebevoll als einen „Kübel Adrenalin“ nennt, noch eine Lehrmeisterin gefunden.