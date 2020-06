Tödliche Bagatellisierung: Der Mord an zwei Frauen in Kärnten zeigt: Es braucht eine Zivilgesellschaft, die Gewalt an Frauen nicht duldet – und ein System, das Täter frühzeitig zur Rechenschaft zieht.

Oft fängt es im Kleinen an. Hinter verschlossenen Türen. In den eigenen vier Wänden. Keiner hat etwas gesehen, keiner will etwas bemerkt haben. Und wenn doch, geht es niemanden etwas an. Privatsache eben.