In Afrika wurde ich mit einer achtzigjährigen Dame bekannt, nennen wir sie L. Sie ist ein jung gebliebenes Wesen aus altem Adel mit wachem Blick und immerwährender Bereitschaft zu herzlichem Lachen.

L. lebt mit ihrem Mann auf einem Schloss in der Slowakei. Wintersüber verbringen sie und ihr Mann seit Jahrzehnten mehrere Monate in Kenia.

Ihr handgemachtes Haus ist schön, solide und in keiner Weise protzig. Es liegt in einer tiefgrünen hügeligen Gegend, von dort hat man einen meilenweit reichenden Ausblick auf die Region, in der Elefanten und Leoparden heimisch sind. Nachts patrouillieren zwei Samburu-Krieger auf dem Gelände.



L. liebt Afrika, es ist ihre zweite Heimat. Sie ist dort geboren.

Eines Nachts, so erzählte sie mir, habe sie auf dem Heimweg, von der Küste kommend, eine Autopanne gehabt. Und das in einer Gegend, die für einen räuberischen Stamm bekannt war. Das war vor vielen Jahren.

Im Wagen sitzen zu bleiben sei daher keine Option für sie gewesen. Aber sich im dunklen Busch zu verstecken verständlicherweise auch nicht. Die afrikanische Nacht ist für den Menschen voller Fährnisse. Außerdem würde wegen des Autos allein niemand anhalten.



Also stellte sich die hochgewachsene junge Frau in den hellen Lichtkegel ihres Wagens mitten auf die Straße und erhoffte sich so Hilfe.

Die kam alsbald in Gestalt eines Mannes, der L. in sein Auto einlud und sicher in die nächste kleine Stadt brachte. „Sie wissen schon, dass dies eine recht gefährliche Gegend ist“, sagte er zu ihr. „Eben“, erwiderte L. „deshalb brauchte ich ja einen Retter, ich danke Ihnen.“ Dann hieß mich L., einen Löffel ihres Wildbienen-Honigs zu kosten. Er schmeckte himmlisch.