Das Klimaschutzministerium unter der Grünen Leonore Gewessler lädt also morgen zum "Runden Tisch" zur verbesserungswürdigen Plastikflaschen-Sammelquote in unserem Land. Mit dabei: NGOs, die großen Player des Handels, Recyclingfirmen und Umweltexperten. Auf eine 70-prozentige Sammelquote kommt Österreich derzeit. Will man die EU-Vorgaben erfüllen, müssten es aber bis 90 Prozent bis zum Jahr 2029 sein. Ist das schaffbar - und wie sinnvoll ist Pfand auf Plastikflaschen? Gelingt gar eine Rückkehr zu Mineralwasser, Saft und Milch in der Glas-Mehrwegpfandflasche?