Höhenmeter

Jetzt hat er es tatsächlich getan. Wowi raucht nicht mehr. Aus purer Bosheit, sagt Uschka, weil sie mit ihm einen Deal vereinbart hat: Sobald er aufhört zu rauchen, setzt sie beim Radfahren einen Helm auf. Zu wissen, wie sehr sie den Deckel hasst, erleichtert ihm den Nikotinverzicht. Merke: Dass zwei Menschen sich umeinander Sorgen machen, muss sie nicht davon abhalten, einander nach Kräften zu buserieren. Apropos Radfahren ist sonst zu bemerken, dass es derzeit wirklich alle tun. Sogar die Amerikaner. In New York, las ich, sind die Bike-Shops leergekauft, die Lieferzeiten für Räder betragen bis zu sechs Wochen, weil die Leute sich neuerdings lieber anstrengen, als sich in die U-Bahn zu wagen.



Und mich hat unlängst Uschka (Helm auf) zum Mountainbiken mitgenommen. Angeblich ging es 300 Höhenmeter bergauf, und ich kann ohne Übertreibung sagen, dass ich in meinem Leben noch nie dermaßen geschnauft und geschwitzt habe. Trotzdem hat es mir gefallen.

Ein paar Tage später: erste Solo-Tour. Laut Fitness-App 199 Höhenmeter in einer Stunde. Das ist wie 20 Kirschbäume hochklettern, okay für eine Anfängerin, fand ich. Zumindest so lange, bis mich Lausi und Häschen wissen ließen, dass sie am selben Tag in sechs Stunden 2000 Höhenmeter absolviert hatten. Pff. Ich lebe also unter Angebern. Das halte ich aus, aber meine Höhenmeter behalte ich bis auf Weiteres für mich.