Zur Budgetdebatte Und wer denkt eigentlich an die Familien?

Wurden vor Jahren in einem milliardenschweren Paket die Banken gerettet, so stehen nun die Wirtschaft, die AUA, die Unternehmen und die Kultur am Plan. Die „Familie“ kommt in der Budgetdebatte nicht vor. Schon lange nicht mehr. Und schon gar nicht an erster Stelle.

Dabei sind es gerade die Familien, die auch jetzt wieder bewiesen haben, dass sie die Leistungsträger der Gesellschaft sind. Diese würde ohne sie auseinanderbrechen. Der Staat, so sehr er sich müht, ist nicht in der Lage, ihre Aufgaben zu übernehmen. Und doch wird darauf abgezielt, den Eindruck entstehen zu lassen, dass der Staat alles besser macht. Von der Betreuung der Kleinkinder bis zu den Pflegebedürftigen und der Versorgung all derer, die in besonderer Weise auf Hilfe angewiesen sind. Wird all das aber tatsächlich aus den Familien ausgelagert, wird es mühsam. Und teuer. Die Krise zeigt es einmal mehr: wo Menschen innerhalb stabiler Familienverbände gut eingebunden sind, geht es ihnen in der Regel gut. Daher macht es Sinn, Familien zu stärken.