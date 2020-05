Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Was gilt jetzt noch? Und vor allem: wie ernst soll ein Kind die Vorschrift nehmen, nur mit Mund-Nasen-Schutz durch die Schule laufen zu dürfen, wenn selbst der Bundespräsident die Corona-Vorschriften nicht mehr ganz so ernst nimmt und im Schanigarten die 23-Uhr-Sperrstunde bis nach Mitternacht überschreitet oder der Kanzler den Abstands-Babyelefanten vor laufender Kamera in die Wüste schickt? Nein, gefährdet haben die beiden niemanden und wer vergönnt Van der Bellen nicht einen netten Abend. Aber welchen Vorwurf kann man dann noch jenen machen, die sich auch verplaudern und nicht mehr an Vorschriften halten? Wer am Wochenende wie der Präsident die Gelegenheit nützte, um essen zu gehen, fragte sich, ob der Corona-Babyelefant aus der ORF-Werbung still und leise von der Regierung abgesetzt worden ist. Da standen an Bars Gäste Schulter an Schulter, da wurde in Restaurants ohne Mund-Nasen-Schutz serviert. Da passte nicht nur mehr kein „Babyelefant“ zwischen Gäste, sondern nicht einmal ein Katzenbaby.

Die neue Normalität hält offensichtlich Einzug, bevor die Regierung sie ausgerufen hat. Eine Normalität, in der der Warnruf, dass das Abstandhalten oberstes Gebot sein müsse, immer öfter ungehört verhallt. Ja, auch Elefantenbabys kommen in die Pubertät. Eine Phase, in der bekanntlich gegen Vorschriften revoltiert wird. Und so werden jetzt immer mehr Österreicher zu Rebellen und setzen sich über Corona-Vorschriften plaudernd hinweg. Was zumindest den Bundespräsidenten und Kanzler nicht verwundern darf. Vielleicht ein Grund, warum der Kanzler gestern meinte, es ginge künftig um mehr Hausverstand und um weniger Gesetze. Was da der Hausverstand des Kanzlers fordern sollte? Zunächst einmal neue Sperrstunden-Erlässe.