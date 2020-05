Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erkenntnisse aus den letzten Monaten (Corona, Sie wissen schon!) die man mitnehmen kann: Fernsehen wird in Isolation nicht zwingend besser. Der Alkohol darf in Österreich in Krisenzeiten nie ausgehen – sonst hat dieses Land ein Problem (mit Alkohol freilich ein noch größeres!).



Nicht sehr viele Tempobolzer haben im Shutdown ihre theoretischen Straßenverkehrskenntnisse vertieft. Der eine oder andere Arbeitskollege dürfte dem einen oder anderen im Homeoffice zu Recht so gar nicht abgehen/abgegangen sein. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Sorten Klopapier. Sperrstunde hat Sperrstunde zu bedeuten, sogar wenn man zufällig Bundespräsident ist.



Haustiere haben keine Probleme damit, genussvoll Faulheit an den Tag zu legen, während ihre Halter arbeiten. Musik ist Überlebensmittel. Der aktuelle US-Präsident bleibt krisenresistent: Er trumpelt seine verheerende Politik auch jetzt durch. Stelle niemals während einer Videokonferenz Bratgut auf einen Herd.