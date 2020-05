Facebook

Tschik vs. Karfiol

Kurzer Blick aus dem Fenster, da radelt sie vorbei: Hochglanzhelm, Neontrikot, Typ Supersportlerin auf ihrem Mountainbike. Sie tschikt.

Der Anblick ist so unverhofft, dass ich ihr lange hinterherglotze. An sich haben die letzten verbliebenen Raucher ihren Trotzstolz und jedwede Öffentlichkeit längst aufgegeben, selbst beim Grillen im Garten, wo sie vor ein, zwei Jahren noch selbstbewusst am Tisch angezündet hätten, trollen sie sich heute und stellen sich zum Schmauchen verschämt hinter den nächsten Baum.



Aber kaum scheint das letzte Wort gesprochen, tut sich bekanntlich immer was. Vielleicht fällt das nur einer Ex-Raucherin auf, aber plötzlich lese ich erstaunlich oft von den segensreichen Wirkungen des Nikotins. Kaum seien, steht da, die bösen Nebeneffekte des Tabaks ausgeschaltet, habe man eine mäßig giftige, konzentrations- und performancefördernde Droge, ähnlich wie Koffein. Und ganz natürlich! Weil Nikotin nämlich auch in Nachtschattengewächsen (Paradeisern, Erdäpfeln, Melanzani) steckt! Sowie in Karfiol!



Es amüsiert mich immer, wenn sich PR-Fuzzis derart verbiegen müssen. Sogar, wenn ihr Tun dem Absatz von Nikotinpflastern, -sprays, -zuzeln dient. Obwohl: Mein bevorzugter Kampagneneffekt wären natürlich karfiollutschende Mountainbiker, die an meinem Fenster vorbeiflitzen. Aber manche Bilder muss man sich wohl eher selber machen.