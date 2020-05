Facebook

So wie es aussieht, werden wir heuer keinen Familienurlaub in Italien machen können. 33 Jahre waren wir jeden Sommer dort, zum ersten Mal mit drei Kindern, dann saß jedes zweite Jahr ein weiteres im Bus. Zuletzt waren wir zu elft. Die Besitzerin des Campingplatzes, die wir, weil sie so aussah, liebevoll „das Hexlein“ nannten, klatschte mir zur Begrüßung immer einen Schmatz auf jede Wange. Als sie unsere jüngste Tochter, damals wenige Wochen alt, sah, gab sie mir auch noch zwei (leichte) Ohrfeigen und kreischte: „Basta, genug!!“ Und so war es dann auch.