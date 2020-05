Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

­

Aus der Bank der slowenischen Volksgruppe in Kärnten soll eine britische Bank werden, bankrechtlich ergibt das eine EU-Banklizenz für einen britischen Finanzdienstleister nach dem Brexit. Das ist mehr als ein lokaler Bankdeal. Es ist ein Lehrstück zum genossenschaftlichen Gedanken. Und es geht ins Mark der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. In dieser wachsen Verunsicherung und Sorge. Seit Tagen berichtet die Kleine Zeitung in Kärnten über den geplanten Verkauf der Posojilnica Bank eGen. Kolportierte 50 Millionen Euro soll ein britischer Fonds bereit sein zu zahlen. Näheres will der 95-Prozent-Eigentümer, die Raiffeisen Bank International, über den Interessenten nicht bekannt geben.