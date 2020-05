Facebook

Mit rund 300 Kilokalorien benötigt unser Hirn zwar doppelt so viel Energie wie unser Herz, doch so richtig verlassen können wir uns nicht darauf. Regelmäßige Beweise dafür liefert uns ein einschlägig bekannter Präsident, der von Desinfektionsmitteln („I can‘t get no desinfection“) gar nicht genug kriegen kann. Doch zur Ehrenrettung des Blondschopfs muss gesagt werden, dass in der Geschichte der Medizin schon viel gespritzt wurde, was nicht in unseren Körper gehört: Arsen gegen Syphilis, Botox gegen Falten und so manch anderes Gift in amerikanischen Todeszellen.