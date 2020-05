Facebook

Am Holzstoß

Wir waren wandern, 700 Höhenmeter, zwei Stunden bergauf, nachher drei Tage mordstrumm Spatzen. Ganz normal nach zwei Monaten Couch, nächstes Mal tut’s bestimmt schon weniger weh. Der Abstieg führte an einem Holzstoß vorbei; vorbildlich geschlichtete Klafter und schwach säuerlicher Geruch nach frisch geschlagenen Laubbäumen.



Plötzlich diese mächtige Kindheitserinnerung: Im Garten wird Holz abgeladen, noch ein und noch ein Anhänger voll, das musste dann alles in den Keller, und damit war klar, dass es an diesem Samstagnachmittag nichts mehr werden würde mit „Tarzan und die Dschungelgöttin“. Denn natürlich wurde zu der unliebsamen Arbeit die ganze Familie zusammengetrieben, da konnte man noch so laut „Kinderarbeit! Kinderarbeit!“ schreien.



Jetzt kommt’s halt, wenn alle zusammengreifen, sind wir in einer Stunde fertig!, hieß es; sechs Stunden später schleppte man sich noch immer ab.

So lernt man, dass Zeit relativ ist bzw. sich gut dehnen lässt. Den Piloten durchsagen hören, dass sich der Abflug um 15 Minuten verspätet, und die nächsten zwei Stunden von Sitz 23E auf einen nasebohrenden Fluglotsen hinunterschauen: Ich kann das. Andere macht es wahnsinnig. Wie die wohl die Tage, dann Wochen, dann Monate Coronaarrest ausgehalten haben? Keine Ahnung, ich weiß nur, es hilft, wenn man seit seiner Kindheit klafterweise Geduld mit sich herumträgt.