Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hurrah!! Juhuuu!!! Jubel!!!! Das ist das momentane Klangbild meines Gemütes. Und woher rührt dieses Stimmungshoch? – Die Gasthäuser, die Restaurants, die Buschenschenken und Cafés sind wieder geöffnet. Die Welt ist wieder ein bisschen so, wie wir sie früher kannten. Und wohl zu wenig schätzten. Als Kind waren Wirtshäuser kein Biotop für mich. Meine Eltern mochten sie nicht, zumindest auf dem Land dominierten sehr häufig Betrunkene die Gaststube und die angeblich gute alte Beiselkost war zumeist miserabel. Das hat sich gründlich geändert.



Als auch in Österreich die Mehrhauben-Küche auftauchte und andererseits McDonalds & Co zu wuchern begannen, prophezeite mancher der klassischen Wirtshausküche den baldigen Exitus. Sie werde zwischen Edelcuisine und Fast-Food-Läden zerrieben werden.

Das wurde sie nicht. Zwar gibt es bei uns vielleicht weniger Gasthäuser als vor sagen wir 50 Jahren. Aber es gab noch nie so viele gute.



Meine Gourmeterfahrungen in Spitzenrestaurants halten sich naturgemäß in Grenzen. Aber sie reichen aus, um Köche wie Heinz Reitbauer oder Harald Irka voller Respekt Künstler zu nennen. Ihre Kreativität und ihr Können sind dazu angetan, ein mehrgängiges Menü als eine Abfolge essbarer Kunstwerke zu empfinden.



Ich mag am liebsten Häuser, in denen ehemals in der Haubenschlacht hoch dekorierte Chefs am Herd stehen. Zum Beispiel Gerhard Fuchs oder Hans Peter Fink. Die Mini-Grammelknödel des Ersteren und das Rieslings-Kalbsbeuschel des Letzteren sind grandiose Verbeugungen vor den dafür geschlachteten Kreaturen. Mein Dank gilt also allen Wirten und Köchen, die durchgehalten haben und die wir ehebaldigst wieder besuchen sollten.