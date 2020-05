Facebook

© bernardbodo - Fotolia

Wer Fitnessstudios noch immer für Muckibuden hält, wo Reserve-Schwarzeneggers ihren Bizeps aufpumpen, war seit Jahrzehnten nicht mehr dort. 200.000 Steirer investieren in den 230 Studios in der Steiermark oder bei selbstständigen Trainern ihre Freizeit in den Erhalt ihrer Gesundheit. Nicht nur viele Jüngere zähmen dort ihren Waschbärenbauch, mit dem man nicht nur im Freibad, sondern auch beim Internisten keine gute Figur macht. Kraft- und Ausdauertraining, um Rückenschmerzen und Zivilisationsleiden hintanzuhalten, das steht auch für viele ältere Semester regelmäßig auf dem Programm.



Die aktuelle Coronakrise hat alle ausgebremst. Nicht nur die Unternehmer, die jede weitere Woche im Lockdown den wirtschaftlichen Abgrund näher rücken sehen. Auch ihre Kunden.



Ihnen traut man nun zu, sich in Restaurants, Schulen und bald auch in Theatern so zu verhalten, dass Neuinfektionen möglichst verhindert werden. Höchste Zeit, auch für alle Fitnessbetriebe einen Zeitplan für den Neustart und alle dafür erforderlichen Maßnahmen endgültig zu fixieren.



Bevor beim Training allein daheim im Wohnzimmer der innere Schweinehund vom Schoßhündchen zur Bulldogge mutiert. Und bevor einer gesamten Branche die Puste ausgeht.