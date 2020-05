Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie zählt nicht zu jenen, die bei Problemen in der Schule automatisch die Schuld bei den Lehrern ihrer Kinder sucht. Sie zählt auch nicht zu jenen, die sagt: „Wir haben eine Schularbeit.“ Und sie zählt zu jenen, die Entscheidungen der Schule gegenüber ihren Kindern vertritt. Sie hält es auch für inakzeptabel, wenn jemandem „im Normalfall“ zwei Urlaubstage ersatzlos gestrichen werden. Was diese Leserin aber nicht akzeptiert, was sie als Verhöhnung der Kinder und Eltern empfindet? Dass eine Schulleiterin nun sie und alle anderen Eltern um Verständnis bittet, weil an ihrer Schule an den kommenden Fenstertagen im Gegensatz zur Mehrheit der Schulen nicht unterrichtet wird. Weil die Lehrer in den letzten Monaten Großartiges geleistet hätten und an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gegangen seien.