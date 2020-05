Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© kk

Wenn ab heute (18. Mai) in ganz Österreich rund 700.000 Schüler in die Volksschulen, AHS, NMS und Sonderschulen zurückströmen, wird für sie so gut wie nichts so sein, wie es vor der Coronakrise war. Keine vollen Klassenzimmer, keine Schularbeiten, kein lockeres Beisammensitzen oder Durch-die-Gänge-Schlendern in den Pausen. Stattdessen heißt es, Masken ins Gesicht ziehen, in Dauerschleife Hände waschen und auf Abstand zu allen anderen gehen. Mit gewohntem Schulalltag hat das nicht viel zu tun.