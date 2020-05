Jetzt gehen die Ampeln auf Grün, Europa will nach und nach die Grenzen wieder öffnen - doch das ist weitaus schwieriger, als es die Schließung war.

Insel Usedom: Sanfte Lockerungen machen das Reisen leichter. Aber wie geht es weiter? © APA/dpa-Zentralbild/Stefan Sauer

Horst Seehofer, deutscher Innenminister, sagte heute in entwaffnender Direktheit, dass es die deutsch-französische Achse war, die den Anstoß für eine Lockerung der Reisefreiheit gab. Die beiden Großen haben sich ausgeschnapst, was ganz Europa nicht zu Stande brachte - immerhin unter Rücksprache mit den Nachbarländern, auch mit Österreich. Ab 15. Juni soll es also soweit sein, das man sich innerhalb Europas wieder freier bewegen kann. Schon jetzt gibt es Lockerungen, etwa zwischen Bayern und Oberösterreich.