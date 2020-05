Facebook

Man muss nicht so weit gehen wie der Historiker und Publizist Philipp Blom: In einem Interview mit der Austria Presse Agentur hielt er fest, dass der "Corona-Schock in gewisser Weise das Beste ist, was uns passieren konnte." Wir entdeckten zumindest, dass es da noch eine Notbremse gibt, die wir ziehen können (und ziehen mussten). Die Kernfrage bleibt: Was danach? Diktieren uns Bequemlichkeit und Gewohnheit nach dem Rückzug in die eigenen vier Wände eine Rückkehr in alte Bahnen?