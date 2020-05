Facebook

Historiker sind ja der Meinung, dass der Blick in die Geschichte viel über gegenwärtige Krisen verrät. Und wirklich, wer genau schaut, sieht viele Geschichten mit anderen Augen. Da wäre das Plexiglas, derzeit der Stoff der Stunde: Hah! Schon die Gebrüder Grimm hatten es theoretisch im Einsatz, oder glauben Sie echt, dass die Zwergenschar das ausgewachsene Schneewittchen so mir nix, dir nix in einem echten Glassarg durch die Gegend geschleppt haben? Na also.