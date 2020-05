Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Sie machen uns Angst, lassen uns hoffen, zweifeln, einige Male sogar leise jubeln: Wohl noch nie haben so viele Menschen gebannt auf Daten, Kurvenverläufe und Prozentwerte gestarrt. Die Zahlen sind mächtig: Sie bilden die Grundlage dafür, wie es in dieser Welt im Ausnahmezustand weitergeht. Mit voller Wucht zeigen sie uns auch, wie sich die Welt bereits verändert hat: ein Minus von 57 Prozent bei den Nächtigungen in der Steiermark im März, ein Plus von 4000 Prozent bei der Google-Suche nach dem Begriff „Kurzarbeit“; viel Interesse am Kochen und Garteln, kaum Nachfrage nach Partys und Reisen. Wir leben im Krisenmodus und zugleich beschaulicher als früher.