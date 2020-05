Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung

Besser als andere Länder sei Österreich bisher durch die Coronakrise gekommen, wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nicht müde zu betonen. Ja, die Zahlen sprechen für sich. Konsequente Maßnahmen (nachdem man Ischgl noch zudecken wollte) zeigten ganz offensichtlich Wirkung. Die Kurve der Infektionen flachte rasch ab. Fälle in Spitälern und Pflegeheimen blieben in Österreich zum Glück die Ausnahme. Eine Überlastung des Gesundheitssystems war und ist auch aktuell in weiter Ferne.