"Tut-gut! Tut-gut!"Mach's gut, Cuculus, Gefährte auf Zeit!

© (c) Wikipedia (Mike McKenzie)

Jeden Morgen war er da. Und das mitten in Graz, wo sonst übermotorisierte Bordsteingeländewagen und Artverwandtes (etwa Nachbarn, denen es beliebt, gegen 06.15 Uhr etwas ähnliches wie Musik in Ballermannlautstärke aufzudrehen oder das erste Zigaretterl in Richtung fremder Schlafzimmer abzuheizen) das Rundherum verschmutzen. Plötzlich rief da ein Kuckuck aus dem Baum vor dem Haus!