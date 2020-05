Leitartikel Mütter leben im permanenten Krisenmodus

Facebook

Mein Leben hängt gerade an einem einzigen Knopf. Wenn es die Ausblendefunktion von Selbstporträt und Mikrofon während der zahllosen Videokonferenzen nicht gäbe, hätte mein Kindergartenkind gestern unser Bad unter Wasser gesetzt, seine zweijährige Schwester alle Balkonblumen geköpft, wäre das Mittagessen verbrannt, der Wäscheberg liegen geblieben. Selbst Einkaufen für die isolationsinhaftierten Großeltern erledigt sich nur noch mit Handy am Ohr. Zumindest kurzzeitig lassen sich die beruflichen Pflichten so mit jenen der Hausfrau, Tochter, Lebensgefährtin und den inzwischen überbordenden Betreuungsanforderungen kombinieren.

Homeoffice in Coronazeiten ist ein Kraftakt, den Tausende Mütter stemmen und zusehends daran verzweifeln. Unser präzis austariertes Gerüst, auf dem wir die Vereinbarkeit von Kind und Karriere balancieren, wurde binnen weniger Stunden wegverordnet und gnadenlos zu Fall gebracht. Nach rund zwei Monaten permanenter Krisenkontrolle finden wir uns zurückgepresst in die Schablonen der 50er-Jahre. Den plötzlich wiederentdeckten „Heimchen am Herd“ werden die Schürzen gestärkt, die frauen- und familienpolitischen Errungenschaften vergangener Jahrzehnte scheinen Schimäre. Schmerzhaft tritt zutage, wie löchrig die Fangnetze berufstätiger Mütter nach wie vor sind.