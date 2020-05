Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Hotel

Eines muss ich schon sagen: Das Hotel, in dem ich seit Wochen logiere, ist eine einzige Zumutung. Die Matratze: hart und abgelegen. Das Frühstück: immer nur Joghurt... Marmelade... zähe Vortagssemmeln. Und das weiche Ei ist entweder wässrig oder wie aus Speckstein. Die Zeitung liegt natürlich nicht vor der Zimmertür, man muss sie jeden Tag ins Freie holen gehen. Und das W-Lan: unter aller Sau.

Alles in allem: eine klare Ein-Stern-Tschumsn. Und da bin ich noch gnädig. Ich lasse mich nämlich in meinem Urteil nicht davon beeinflussen, dass ich in diesem Hotel nicht nur Gast bin, sondern auch Zimmermädchen, Servierkraft und Concierge.



Acht Wochen daheim. Schön langsam beschleicht einen der Verdacht, dass man gar nicht so wahnsinnig gerne wohnt. Zumindest nicht Vollzeit.

Das erlebt natürlich nicht jeder gleich. In letzter Zeit höre ich viel von Ehemännern und Söhnen, die die Zeit daheim in beneidenswerter Unbeschwertheit genießen, weil sie unablässig bekocht, beputzt, bespaßt und rechtzeitig zum Duschen geschickt werden, sobald sie komisch zu riechen anfangen. Und ja, es sind, das ist jetzt wenig überraschend, die Ehefrauen und Mütter, die mir selbiges erzählen. Nicht jede wahrt beim Berichterstatten aus dem Hotel Mama die Contenance. Barbara schon, aber die hat, man glaubt es kaum, auch einen bügelnden Ehemann.