Jeglicher Rede ausgesprochen werte und dementsprechend ansprechend angesprochene Gesprächspartner!

Der deutsche Journalist Gabor Steingart sagte in einer Fernsehdiskussion: Corona sei „eine Krankheit, wegen derer Menschen sterben“. Das ist zweifellos der Fall. Vor allem aber ist es der zweite Fall: der Genitiv. Eine Krankheit, wegen derer. Seither weiß ich: Steingart ist ein Mann für alle Fälle. Es war gefühlt das erste Mal seit 1974, dass jemand in öffentlicher Rede die Präposition „wegen“ korrekt mit dem zweiten Fall verwendete. Ganz so, wie wir es einst in der Schule gelernt haben. Damals, als es in der deutschen Sprache noch Regeln gab. Die ganz Alten werden sich dunkel erinnern.



Damit wir uns recht verstehen: Hier geht es keinesfalls um Bildungsdünkel oder um Besserwisserei. Sondern schlicht um ein Hobby. Menschen haben ja die merkwürdigsten Steckenpferde: Bierdeckel, Modellautos, osttibetanisches Hungeryoga. Und bei uns daheim zählen eben Genetiv und Dativ zur Freizeitgestaltung. Meine Frau und ich sagen „dank mir“, „trotz dir“ und „wegen deiner“, „nahe dem Bahnhof“ und „mittels eines Schlüssels“. Wir halten das aber nicht zu 100 Prozent durch, was zu ständigen, äußerst unterhaltsamen Sprachspaltereien führt. Hörte uns jemand zu, hielte er uns verlässlich (und zu Recht) für verrückt.



Das Ganze ist reine Gymnastik, sozusagen harmlose häusliche Wortgewalt. Und natürlich hat keiner recht, denn Deutsch ist ja nicht Mathematik. Beim Rechnen ist eins und eins zwei, aber beim Reden ist die Frage, was korrekt ist, Gegenstand freier Verhandlung und beliebigen Gebrauchs. Früher gab es wie gesagt Regeln. Doch die Mehrheit der Sprechenden hat irgendwann schleichend begonnen, den zweiten und dritten Fall zunächst zu verwechseln und dann zu vertauschen (wohl deshalb, weil diese beiden Fälle bei weiblichen Hauptwörtern gleich lauten). Jetzt ist eben „trotz des Wetters“ plötzlich richtig, obwohl man nicht „des Wetters“ trotzt, sondern dem. Die Leute sagen „nahe des Bahnhofs“, obwohl man sich ihm nähert und nicht seiner.



Sprache war nie logisch, und die Fälle sind uns schon längst davongeschwommen. Solche Details interessieren nur mehr meine Frau und mich. Und Gabor Steingart. Trotzdem (noch nicht: trotzdessen) wollte ich den Anlass nützen, um dezent auf ein fast verschüttetes Geheimnis hinzuweisen: Unsere Sprache ist in ihrer unergründlichen Tiefe, Vielfalt und Ausdruckskraft einfach nur schön. Es lohnt sich, ihren inneren Zusammenhängen und Brüchen nachzuspüren. Und sie ab und zu bewusst zu pflegen wie einen Blumengarten. Sollte Ihnen also am Vormuttertag fad sein: Probieren Sie es aus. Aber fangen Sie bloß nicht an, recht zu haben!