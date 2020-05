Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein deutscher Satiriker hat kürzlich festgestellt, dass Smartphones nicht für stundenlange Genusstelefonate erschaffen worden sind. Treffend: Wer noch ergonomisch geformte Hörer kennt, weiß, was diesen Täfelchen abgeht.



Wie die Krise überhaupt viele wunderliche Dinge offenbart. Man kann über „Systemrelevanz“ diskutieren, ohne je darüber zu sprechen, welches „System“ gemeint ist und wie man „relevant“ definiert. Und dass „Fakten“ graduell unterscheidbar sind in „belastbare“ und andere. (Siehe auch: „ein bisschen schwanger“.) Oder woher die ganzen neuen Verschwörungstheorien herkommen, ob es sich dabei bereits um einen neuen Lehrberuf handelt oder ob diese Leute einfach ihre ganze Freizeit opfern, um sich den Blödsinn zusammenzureimen. Oder dass Law-and-Order-Typen jetzt so massiv vor autoritären Staaten warnen. Die Rätsel wollen einfach nicht ausgehen, aber vielleicht befällt das Virus ja nicht nur die Lunge.