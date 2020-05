Facebook

Wer vergisst sie je, wer freut sich nicht auf sie – die Lieder und Gedichte am morgigen Muttertag. „Wenn ihr eine Mama habt, dann nehmt sie in den Arm und haltet sie euch warm . . . . . ". Muttertag ist ein besonderer Tag, einer von jenen, die auch Antwort geben auf Fragen, die im restlichen Jahr immer wieder gestellt werden. Warum Mütter immer noch vorwiegend Teilzeit arbeiten, wie es gerade wieder fast anklagend in einer Studie heißt. Warum sie sich gegenüber allen Warnungen über Altersarmut und finanzielle Abhängigkeiten taub stellen. Warum heute sogar noch weniger Mütter mit Kleinkindern Vollzeit arbeiten als vor einem Jahrzehnt. Ja, der Vollzeit-Anteil erwerbstätiger Mütter mit Kleinkindern ist sogar gefallen, von 10 Prozent im Jahr 2005 auf 7 bei Müttern mit Kindern unter drei Jahren.

Wir kennen sie, die Frage: Mütter, warum arbeitet ihr nicht Vollzeit? Sind Männer und Frauen, fragt die AK-Präsidentin, noch nicht einmal im

20. Jahrhundert angekommen, geschweige denn im 21.? Die Antwort ist einfach.

1.) Mama arbeitet im Schnitt 20 Stunden bezahlt und bereits vor Corona 27 unbezahlt.

2.) Sie arbeitet Teilzeit, weil sich Umarmungen nicht outsourcen lassen.

3.) Es brauchte Corona, damit erstmals ein Viertel der Väter vorwiegend die Kinder betreut.

4.) Der Tag hat 24 Stunden und die rundum durch Krippen entlastete Zwei-Stunden-Familie wird auch als struktureller Glücksverhinderer empfunden.

Als Punkt 5 sei angefügt: Wer denkt mit 30 Jahren an Altersarmut, wenn der Ehe-Himmel noch wolkenlos blau ist? Keine Frage, jede Frau sollte daran denken. Nur: „Was-wäre-wenn-Fragen“ können auch bedeuten, mehr in der Zukunft zu leben als in der Gegenwart. Geht gar nicht, wenn sich Kinderarme fest um den Hals legen.

Schönen Muttertag!