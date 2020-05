Facebook

Der Ort, in dem ich aufwuchs, hieß in meiner frühen Kindheit Windisch-Hartmannsdorf. Zumal sich daraus ein slawischer Bezug ergab, strich die Gemeinde das Wort Windisch aus dem Namen und veredelte diesen alsbald mit dem schmucken Titel Markt. Dann waren s’ alle zufrieden.

Den Namen des Geburtsortes kann man sich nicht aussuchen. So werden die Bewohner von St. Corona im Moment viele blöde Witze ertragen müssen.



Aber, liebe Leute, es kann einen viel schlimmer treffen. In der großartigen Katapult-Edition „100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern“ sind unter anderem deutsche Orte verzeichnet, die außergewöhnliche, manchmal bizarre Namen tragen. Zweifelbach, Frankenstein, Hodenhagen oder Wermutshausen sind vergleichsweise noch harmlos. Aber wer würde schon gerne in Katzenhirn, Affendorf oder Hundeluft wohnen? Oder auch in Kuhfraß?