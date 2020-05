Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Schon beim vorgezogenen Wahltag am 13.3. gab es strenge Hygiene-Auflagen © APA/ERWIN SCHERIAU

Das hat es auch noch nie gegeben: Der neue Termin für die Gemeinderatswahl (28. Juni) wurde heute unter ärztlichem Beistand festgesetzt. Zuerst musste man einen Mediziner konsultieren, der mit voller akademischer Autorität etwas verbriefte, was eh jeder weiß, weil die Bundesregierung es fast im Stundenrhthmus verkündet: Die Ansteckungsgefahr ist momentan gering, das Umfeld also „bei Fortbestand der derzeitigen Bedingungen als günstig anzusehen“, so das ärztliche Attest.