­Guten Morgen!

Was muss da an Wut kochen in der Partei, der Pamela Rendi-Wagner vorsteht! Ein Notar soll heute feststellen, ob bei der Abstimmung über ihren Verbleib an der Spitze der SPÖ alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ein peinlicher Vorgang. Fünf Mitglieder der Wahlkommission, allesamt Parteimitglieder, stimmten zuerst einmal der Wahl nicht zu, deren regelkonforme Abwicklung sie garantieren sollten. Dann muss auch noch irgendwer die Öffentlichkeit informiert haben.



Bei solchen Vorgängen stellt sich immer die Frage des Zwecks und des Profiteurs. Eine vernünftige Antwort auf die erste Frage ist schwer zu finden. Nach Monaten der Ungewissheit darüber, wie das riskante Experiment der Chefin ausgehen und welche Auswirkungen es auf die Partei haben würde, ist endlich eine Entscheidung da, die vorerst Ruhe zu stiften verspricht. Und dann das?



Cui bono also. Sollte es darum gegangen sein, ein Ergebnis wenigstens in Misskredit zu bringen, wenn es schon nicht so ausgefallen ist, wie man hoffte? Aber wiederum – zu welchem Zweck? Um Monate vor der Wahl in Wien die Debatte um die Parteichefin noch einmal mit Gewalt zu verlängern? Um sie trotz der Bestätigung durch einen Teil der Basis noch wegzumobben? Wer kann sich davon für die eigene Partei einen Vorteil erhofft haben?



Profitieren kann von diesem peinlichen Nachspiel der internen Abstimmung nur die Konkurrenz. Die FPÖ zum Beispiel hat schon am Tag der Bekanntmachung des Ergebnisses den Verbleib Rendi-Wagners höhnisch begrüßt. Zur Posse danach wird ihr gewiss auch Sarkastisches einfallen. Andere dürften sich in aller Stille freuen. Nur einer hat unter Garantie nichts davon: die SPÖ.



All diese Spekulationen gehen davon aus, dass es sich um kleinliche Einwände von Gegnern der Parteichefin handelte, die ihr Spiel nicht verloren geben können. Die andere Variante auch nur zu denken, fällt schwer: dass die Parteichefin und/oder ihr Tross zu Wahlmanipulation gegriffen haben könnten, um das eigene Hemd zu retten. Das wäre eine Art Supergau, dessen Folgen man sich gar nicht ausmalen mag. Der Gang zum Notar wird hoffentlich Klarheit bringen.



Der größte Vorteil der Geschichte: sie handelt einmal nicht vom seit Wochen alles dominierenden Thema, findet

Thomas Götz