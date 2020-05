Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© refresh(PIX) - stock.adobe.com

­Schon wieder alles fast zur gleichen Zeit; am Vormittag die Präsentation der Wirtschaftsprognose für die EU-Länder bzw. die Eurozone (es ist schauderhaft, aber Österreich steht im Vergleich zu den anderen Ländern immer noch halbwegs gut da – wenn das mit dem Tourismus wieder in die Gänge kommt), am Nachmittag EU-Gipfel zum Westbalkan (bei dem es ausnahmsweise einmal nicht um die EU-Erweiterung geht, sondern um die Zusammenarbeit der Länder mit der EU in der Covid-Folgenbekämpfung), dazwischen berät man in Belgien trotz der enorm hohen Zahl an Covid-Toten über erste Lockerungsmaßnahmen.



Belgien hat viele Probleme. Seit ewigen Zeiten keine echte Regierung, der ständige Streit zwischen Flamen und Wallonen, Probleme mit zu viel Regen (oft) und zu wenig Regen (das bricht jetzt gerade aus, es wird bereits vor einer drohenden Sommerdürre gewarnt). Und jetzt auch noch Probleme mit Pommes frites.



Ausgerechnet dort, wo die Pommes erfunden wurden, ist der Absatz seit Beginn des Lockdown völlig eingebrochen. Für kurze Zeit waren die zahlreichen „Fritten-Buden“ als eine Art Nationalheiligtum sogar von den Maßnahmen ausgenommen, das hielt man aber nicht lange durch. Jetzt rufen die Erdäpfelbauern laut um Hilfe: 750.000 Tonnen Pommes liegen in den Kühllagern, 90 Prozent wären für den Export bestimmt gewesen, aber auch der ist völlig zusammengebrochen. Verzweifelt wälzt man Überlegungen, die Kartoffeln zu Tierfutter zu verarbeiten oder in Biogasanlagen zu verwerten. Aber eine Lösung ist das nicht.



Es gibt sogar einen eigenen Branchenverband, die Belgapom. Sie weist darauf hin, dass die Bauern nicht nur um ihr Einkommen gebracht würden, die riesige Menge Pommes frites steht kurz vor der Vernichtung – und sogar dafür müssten die Bauern selbst aufkommen. Einmal pro Woche isst der typische Belgier Pommes, wenigstens das soll sich nun laut Belgapom ändern: Wenn man es nicht übertreibt, verträgt es während der Coronakrise auch eine zweite Portion pro Woche, sagt ein Sprecher. Esst doppelt so viele Pommes!



Copa-Cogeca, das ist der Dachverband der Bauern- und Genossenschaftsverbände in der EU, will nun überhaupt mehr Unterstützung für die Kartoffelproduzenten. Zwei bis drei Millionen Tonnen Erdäpfel sind in der EU bereits Überschuss, vor allem die in allen Ländern stillgelegte Gastronomie führt zu einem gigantischen Pommes-Berg. An Majo und Ketchup wollen wir jetzt gar nicht erst denken. Diese Krise wirkt sich wirklich auf alles und jedes aus.