Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einen Wirtschaftseinbruch von 7,7 Prozent prognostiziert der IWF für Österreich, heimische Institute erwarten ein Minus von bis zu 7,5 Prozent, manche Ökonomen schließen indes auch einen zweistelligen Absturz nicht mehr aus. Was uns all diese Zahlen und Differenzen tatsächlich sagen? Dass die vielen Unwägbarkeiten zwangsläufig und wohl endgültig dazu führen, dass Kaffeesudlesen zur ökonomischen Disziplin erhoben wird. Der in Zahlen gegossene Befund einer beispiellosen Rezession spiegelt sich mittlerweile ohnedies in fast jedem Winkel unseres Alltags wider.