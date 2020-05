Kleine Zeitung +

Corona-Regelung Schulautonomie stürzt Familien noch mehr ins Chaos

Weil jeder Direktor machen kann, was er will, wird der Kalender bei mehreren schulpflichtigen Kindern zu einem Fleckerlteppich. An unterrichtsfreien Tagen bleibt das Home Schooling. Wie soll da das Berufsleben hochgefahren werden?