Warum gibt es so viele Corona-Tote in der Steiermark?Fundierte Antworten gibt es nur dann: Wenn jeder einzelne Fall untersucht wird.

Warum gibt es so viele Corona-Tote in der Steiermark?

Die Steiermark hat auffallend viele Corona-Todesfälle zu beklagen. Sogar in den überaus gut geführten Pflegeheimen. Die Grünen stellen dazu heute in der Landtagssitzung an die Gesundheitslandesrätin der ÖVP heikle Fragen.



Juliane Bogner-Strauß könnte es sich leicht machen und Sandra Krautwaschl mit der Moralkeule kommen. Tenor: Die Grünen würden sogar aus Covid-Opfern politisches Kapital schlagen wollen. Debatte erledigt?



Oder Bogner-Strauß könnte es beim Offensichtlichen belassen: Im Bundesland mit den meisten Heimen (nach Wien) und einer vergleichsweise alten Bevölkerung erkranken und sterben mehr Menschen in Pflege als in einem Bundesland mit junger Bevölkerung und wenigen Heimen. Thema vom Tisch? Nein. Denn die zentrale

Frage lautet doch: Wer würde noch leben, wenn er besser geschützt worden wäre?



Für fundierte Antworten taugen weder Moralkeule noch Offensichtliches. Es müsste jeder Fall einzeln, jede Krankengeschichte durchleuchtet werden. Es wären Gutachten notwendig. Exhumierungen ebenso. Parallel dazu wären Strukturen und Umfeld zu untersuchen. Wer das möchte, soll es offen sagen. Und mit diffusen Unterstellungen aufhören.