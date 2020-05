Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Musikunterricht ist also virologisch bedenklich – ebenso wie Sport. Deshalb wird an Österreichs Schulen zwar wieder alles unterrichtet, nur eben nicht diese beiden Fächer. Warum eigentlich? Beim Singen sollte der Abstand in den halb gefüllten Klassen ja wohl so einzuhalten sein, dass die Kinder sich nicht anstecken. Aber gut – das ist ein Problem, das man möglicherweise als Laie nicht gleich erkennt.