War im Vorjahr eigentlich auch so viel los? So viele Untermieter? So ein Gewusel? Weil ich in diesen Tagen von sozialer Distanz, Kurzarbeit & Co. sehr viel Zeit habe, sitze ich gerne vor dem Insektenhotel im Garten und schaue den Wildbienen zu. Zuletzt war eine ganz wählerische unterwegs, die sich nicht recht entscheiden konnte, immer wieder rein- und rausflog und um das Hotel herumschwirrte, bis ich entnervt zu ihr gesagt habe: „Jetzt nimm die Wohnung halt, was Besseres findest du eh nicht.“ Ja, man wird ein bisschen seltsam in diesen Zeiten.