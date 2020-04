Aufwecker"It´s my life": Kärntens Werbeoffensive weist auch auf sicheren Urlaub hin

Facebook

© (c) Matthias Kirbisser/Kärnten Werbungä

Die vier Videoclips starten mit dem einladenden Titel „Vorfreude“. Stimmungsvolle bewegte Bilder zeigen, worauf: Radfahren, Wandern, Familienurlaub in natürlicher Landschaft, am Ende zusammengefasst auf „Urlaub im Süden“. Im Abspann wird erstmals der neue Slogan präsentiert: „Kärnten – It’s my life!“ Es ist mein Leben – ein unaufdringlicher Hinweis, dass man in Kärnten im Corona-Sommer 2020 relativ sicher Urlaub machen kann. Sogar sicherer als vielerorts sonst.