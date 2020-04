Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flughafen fertig, Betreiber Pleite: Der neue Berliner Airport © (c) AP (Markus Schreiber)

Es ist so weit. Berlins Hauptstadtflughafen kann im Oktober 2020 eröffnen. Vierzehn Jahre nach Baubeginn und neun Jahre nach dem geplanten Start. Sechsmal musste die Eröffnung verschoben werden.

Berlin kann alles. Außer Flughafen. So fällt die Freigabe passend in eine Zeit, in der die Luftfahrt wegen Corona ruht. Das macht nicht nur Fluglinien zu schaffen. Der Betreibergesellschaft des neuen Airports droht wegen gestiegener Baukosten und fallender Passagierzahlen die Pleite – pünktlich zur Eröffnung. Das passt zu Berlin.